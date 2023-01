Nabestaanden van agent die overleed bij Capitool-bestorming klagen Trump aan

De nabestaanden van de politieagent die overleed bij de bestorming van het Amerikaanse Capitool hebben oud-president Donald Trump aangeklaagd. Ze vinden dat hij en twee relschoppers verantwoordelijk zijn voor de dood van de 42-jarige Brian Sicknick.

Sicknick overleed een dag na de Capitool-bestorming aan de gevolgen van meerdere beroertes. In eerste instantie werd gedacht dat de agent om het leven was gekomen door het geweld tijdens de bestorming, maar na enkele maanden bleek dat hij een natuurlijke dood was gestorven.

De gebeurtenissen tijdens de bestorming hebben wel een rol gespeeld bij het ontstaan van de beroertes van Sicknick, concludeerde de forensisch patholoog.

De nabestaanden houden Trump daarom verantwoordelijk voor dood door schuld. Volgens hen heeft de oud-president de menigte bij het Capitool "opzettelijk opgehitst, aangestuurd en aangemoedigd". Het geweld en de verwondingen die het geweld veroorzaakte, waaronder die van Sicknick, zijn volgens de nabestaanden "voorzienbare gevolgen" van het gedrag van Trump. Ze eisen 10 miljoen dollar (ongeveer 9,5 miljoen euro) schadevergoeding.

Naast Trump hebben de nabestaanden twee Capitool-bestormers aangeklaagd. Volgens CNN gaat het om Julian Khater en George Tanios, die later deze maand terechtstaan.

Een woordvoerder van Trump was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Trump mogelijk vervolgd voor rol tijdens bestorming

Het Capitool in Washington werd op 6 januari 2021 bestormd door aanhangers van Trump. De oud-president had opgeroepen tot verzet omdat hij weigerde zijn verkiezingsnederlaag te erkennen. Op het moment van de bestorming was het Congres juist bezig deze uitslag officieel te maken.

Een commissie van het Huis van Afgevaardigden adviseerde in december om Trump te vervolgen voor zijn rol in de bestorming. Justitie is op dit moment aan het onderzoeken of ze dat gaat doen.

