Nederlander overleden na sprong met wingsuit in Zwitserland

Een Nederlander is woensdag in Zwitserland verongelukt bij een sprong met een vliegend pak (wingsuit) aan. Het gaat om de ervaren wingsuitvlieger Jarno Cordia (44), meldt zijn familie op Facebook.

De Zwitserse politie zegt dat er woensdag een man is omgekomen in de bergen bij Lauterbrunnen, maar meldt nog niet de identiteit van de omgekomen persoon.

Cordia was in maart nog te zien in het televisieprogramma Het Klokhuis. Daar vertelde hij dat hij al duizenden sprongen erop had zitten. De zus van Cordia schrijft op Facebook dat "een sprong in het diepe" in Zwitserland zijn laatste werd.