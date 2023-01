Arrestatie zoon van 'El Chapo' veroorzaakt golf van geweld in Mexico

Delen via E-mail

Zeker drie veiligheidsbeambten zijn donderdag overleden tijdens een golf van geweld in de Mexicaanse stad Culiacán. Bij de rellen die ontstonden na de arrestatie van de zoon van drugsbaron 'El Chapo' raakten ook achttien mensen gewond.

Tijdens het geweld werd een passagiersvliegtuig van Aeromexico geraakt door een kogel. Het toestel was op weg naar Mexico-Stad. Ook een een toestel van de Mexicaanse luchtmacht is beschoten.

Het geweld laaide op na de arrestatie van de 32-jarige Ovidio Guzmán eerder op de dag in Culiacán, de hoofdstad van de West-Mexicaanse deelstaat Sinaloa.

Guzmán is de zoon van Joaquín 'El Chapo' Guzmán, die in de Verenigde Staten een levenslange celstraf uitzit. In 2019 werd hij ook al opgepakt. Vervolgens werd hij door de Mexicaanse president Manuel López Obrador vrijgelaten omdat die een bloedbad vreesde. De autoriteiten waren toen niet opgewassen tegen het gewelddadige Sinaloakartel.