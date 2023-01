Na elf stemrondes heeft Amerikaanse lagerhuis nog steeds geen voorzitter

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft nog steeds geen voorzitter. De Republikeinse fractieleider Kevin McCarthy kreeg donderdag ook op de derde stemmingsdag te weinig steun van zijn eigen partijgenoten. Inmiddels zijn er al elf stemrondes geweest zonder dat er een beslissing viel. Vrijdag wordt er opnieuw gestemd.

De Republikeinen heroverden tijdens de tussentijdse verkiezingen (midterms) afgelopen november de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, dat samen met de Senaat het Amerikaanse Congres vormt. Ze hebben 222 van de 435 zetels in handen.

Normaal is het kiezen van de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden een formaliteit. De laatste keer dat er tien stemrondes nodig waren, was 164 jaar geleden. Het is sowieso de eerste keer in meer dan honderd jaar dat er meerdere stemrondes nodig zijn. Zonder voorzitter kunnen de leden van het Huis niet worden beëdigd.