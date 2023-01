Vijfde Nederlander aangehouden voor plannen om Belgische minister te ontvoeren

Een vijfde Nederlander is in december aangehouden voor betrokkenheid bij plannen om de Belgische minister van Justitie te ontvoeren. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse politie na berichtgeving van Het Parool en Belgische media.

De rechtbank in Amsterdam beslist op 19 januari of de verdachte wordt overgeleverd aan België. In oktober besliste de Nederlandse rechter al dat de vier andere verdachten in België berecht zullen worden.