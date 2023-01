Paus Franciscus neemt afscheid van paus Benedictus. De kist wordt onder luid applaus naar de Sint-Pietersbasiliek gedragen, waar Benedictus zal worden bijgezet. Hij komt op eigen verzoek te liggen in de crypte onder de Sint-Pieter, waar zijn voorganger Johannes Paulus II ook begraven lag. Zijn lichaam is in 2011 verplaatst naar een kapel in de basiliek.

Foto: AFP