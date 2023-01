Iran waarschuwt Frankrijk vanwege 'beledigende' spotprenten over religieus leider

Iran heeft de Franse ambassadeur in het land op het matje geroepen vanwege spotprenten over de Iraanse grootayatollah Ali Khamenei in Charlie Hebdo. Het Franse satirische weekblad publiceerde de cartoons om de maandenlange protesten in Iran te steunen.

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken uit felle kritiek op Frankrijk vanwege de spotprenten.

"Frankrijk heeft niet het recht om de heiligheid van islamitische landen en naties te beledigen onder het mom van vrijheid van meningsuiting", zegt een woordvoerder tegen de Britse krant The Guardian. "Iran wacht op uitleg en compensatie van de Franse regering. We willen dat ze de onaanvaardbare publicatie veroordeelt."

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian schreef op Twitter dat de "beledigende en onfatsoenlijke daad" van Frankrijk niet zonder gevolgen zal blijven. Hij zei niet wat die gevolgen dan zouden zijn. "We zullen niet toestaan dat de Franse regering haar grenzen overschrijdt. Ze heeft de verkeerde kant gekozen."

Charlie Hebdo wilde demonstranten in Iran steun betuigen

Een van de spotprenten in Charlie Hebdo toont een geestelijke met een tulband die naar de strop van een beul reikt terwijl hij verdrinkt in het bloed. Een andere cartoon laat Khamenei zien terwijl die zich vastklampt aan een gigantische troon boven de geheven vuisten van demonstranten. Ook werden er spotprenten van de geestelijk leider in seksueel expliciete scènes gepubliceerd.

"Het was een manier om onze steun te betuigen aan Iraanse mannen en vrouwen die hun leven riskeren om hun vrijheid te verdedigen tegen het regime dat hen sinds 1979 onderdrukt", schreef Charlie Hebdo-hoofdredacteur Laurent Sourisseau, beter bekend als 'Riss'.

Nathalie Loiseau, een Frans lid van het Europese Parlement, beschreef de reactie van Iran als een inmengingspoging en bedreiging aan het adres van Charlie Hebdo. "Laat het volkomen duidelijk zijn: het repressieve en theocratische regime in Teheran kan Frankrijk niet de les lezen."

Spotprenten leiden in Frankrijk tot verdeeldheid

In Frankrijk leiden de spotprenten van het satirische weekblad ook tot verdeeldheid, schrijft The Guardian. Critici zien ze als een onnodige provocatie, terwijl supporters ze zien als een vorm van vrijheid van meningsuiting.

Het land was in 2015 wel eensgezind over Charlie Hebdo, toen islamistische schutters een dodelijke aanval pleegden op redactieleden van het weekblad. Zij zouden de profeet Mohammed willen wreken naar aanleiding van spotprenten die de krant eerder plaatste.

