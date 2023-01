Noord-Koreaanse drone bereikte presidentiële zone in hoofdstad Zuid-Korea

De Noord-Koreaanse drone die op Tweede Kerstdag boven de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel vloog wist door te dringen tot in de no-flyzone rond het presidentiële kantoor. Dat heeft de Zuid-Koreaanse legerleiding donderdag toegegeven, nadat ze eerdere berichten hierover had ontkend.

Volgens de legerleiding vloog de drone niet direct over het presidentiële gebouw. Vluchten vanaf de luchthavens in Incheon en Gimpo werden tijdelijk stilgelegd.

Het onbemande vliegtuigje was een van de vijf drones die maandag het Zuid-Koreaanse luchtruim schonden. Het leger vuurde granaten af en zette helikopters en straaljagers in, maar slaagde er niet in de toestellen neer te halen. Een straaljager stortte kort na vertrek vanaf de legerbasis neer. De twee piloten wisten zich te redden en zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De Zuid-Koreaanse legerleiding bood een dag later excuses aan. Volgens het leger was het lastig om de drones uit de lucht te schieten, doordat ze maar 3 meter lang waren. Ook was er gevaar voor omliggende steden als er te veel werd geschoten.

President Yoon Suk-yeol heeft Noord-Korea gewaarschuwd: als het buurland opnieuw het Zuid-Koreaanse luchtruim schendt, zegt hij het militaire verdrag dat de landen in 2018 sloten op. Dat verdrag stelde onder meer bufferzones in tussen de buurlanden die sinds de Koreaoorlog van 1950-1953 formeel nog altijd met elkaar in oorlog zijn.

Eerste Noord-Koreaanse drones sinds 2017

Het waren de eerste drones sinds 2017 waarvan bevestigd is dat ze afkomstig waren uit Noord-Korea. Toen stortte een Noord-Koreaanse drone, die vermoedelijk op een spionagemissie was, neer op een berg in de buurt van de grens.

Noord-Korea voerde op Oudjaarsdag nog een andere militaire test uit. Toen vuurde het drie ballistische raketten af in de richting van de zee ten oosten van het Koreaanse schiereiland. In heel 2022 vuurde het land zeker zeventig ballistische raketten af, waaronder één intercontinentale ballistische raket die volgens de Noord-Koreanen het Amerikaanse vasteland kan bereiken.

Het land gaat door met de rakettests, ondanks sancties van de internationale gemeenschap.

