Californië roept noodtoestand uit vanwege winterstorm

In Californië is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote winterstorm die woensdag en donderdag (lokale tijd) over de Amerikaanse staat trekt. Er worden hevige regen- en sneeuwbuien en zware windstoten verwacht. In meerdere steden in het noorden van de staat zijn inwoners opgeroepen om te evacueren.

Doordat gouverneur Gavin Newsom van Californië de noodtoestand heeft uitgeroepen, is het onder meer mogelijk om de National Guard op te roepen om te helpen bij het herstellen van schade aan infrastructuur. Daarnaast kunnen de reservisten hulpgoederen naar getroffen gebieden brengen.

De hulpdiensten staan paraat. Onder meer brandweerauto's en ambulances zijn op strategische plekken neergezet om snel uit te kunnen rukken. Ook inwoners zijn gevraagd zich voor te bereiden. Zo zijn ze opgeroepen om voor zeker drie dagen levensmiddelen in te slaan.

Californië heeft sinds vorige week te maken met noodweer en overstromingen. Volgens Amerikaanse media kwamen daarbij zeker twee mensen om het leven. Naar verwachting verliest de storm in de loop van donderdag (lokale tijd) aan kracht.

0:44 Afspelen knop Zware overstromingen teisteren inwoners van Californië

Eerder

Aanbevolen artikelen