Oostenrijk start strafrechtelijk onderzoek naar dood Nederlandse skiester in Tirol

Het Oostenrijkse openbaar ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de dood van een 28-jarige Nederlandse skiester in Oostenrijk. Mogelijk is er sprake van dood door schuld of nalatigheid. Een van de verdachten is de bedrijfsleider van de piste waar het ongeluk plaatsvond.

De vrouw kwam zondag ten val tijdens een afdaling van de Hintertux-gletsjer in Tirol. Ze brak door het vangnet heen en vloog vervolgens tegen een boom. Haar 27-jarige vriendin viel ook en raakte zwaargewond. Zij werd met een helikopter afgevoerd en ligt in een ziekenhuis in Innsbruck.

Op dezelfde dag deden zich in hetzelfde gebied nog twee ongelukken voor. Een 55-jarige vrouw uit Duitsland kwam een half uur later op dezelfde plek als de Nederlandse vrouwen ten val. Dat leidde tot vragen of de veiligheidsvoorschriften wel voldoende zijn gevolgd en of er meer waarschuwingen nodig waren.

Justitie in Oostenrijk vraagt zich af of er sprake is van dood door schuld en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Een van de verdachten is de bedrijfsleider van de piste waar de ongelukken plaatsvonden, meldt onder meer de Tiroler Tageszeitung.

