Republikein McCarthy houdt hoop in historisch lange voorzittersstemming Huis

De Republikein Kevin McCarthy blijft strijdbaar in de race om het voorzitterschap van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Voor het eerst in honderd jaar is er een tweede stemmingsdag nodig om te bepalen wie de voorzitter van het Huis wordt. Het zou weleens lang kunnen duren voordat er een nieuwe voorzitter is gekozen.

Bij de eerste drie stemmingen voor de opvolging van de Democraat Nancy Pelosi kreeg McCarthy uiteindelijk 203 van de 218 benodigde stemmen. Een groep conservatieve Republikeinen ziet McCarthy niet zitten en probeert een parlementslid uit de staat Ohio, Jim Jordan, naar voren te schuiven.

Er wordt net zo lang gestemd tot er een nieuwe voorzitter bekend is. Het is daarom allesbehalve zeker dat woensdag al een beslissing gaat vallen. Het zou weleens dagen of weken kunnen duren voordat er een nieuwe voorzitter is.

McCarthy weet niet van opgeven en denkt de groep 'dwarsliggers' nog wel aan zijn kant te krijgen. De door de groep gewenste tegenkandidaat Jordan blijft de 57-jarige Californische parlementariër ook steunen.

"We moeten hem steunen", zei Jordan, die vreest dat de Democraten profiteren van de chaos in het Huis. "We moeten de boel bijeenhouden en net zo lang doorgaan tot we winnen."

Geen echte tegenkandidaat voor McCarthy

Ondertussen is er ook geen echte tegenkandidaat voor McCarthy. Hoewel de 'dwarsliggers' Jordan hebben genomineerd, is er verder weinig steun voor de man uit Ohio.

Het Congres-lid is de oprichter van de Freedom Caucus, een fractie van 44 zeer rechtse Donald Trump-aanhangers. Een deel van die fractie werkt McCarthy al maanden tegen. Ze vinden dat de Republikein niet conservatief genoeg is.

Toch blijft ook McCarthy volhouden dat hij de steun van Trump heeft, die nog altijd veel invloed binnen de Republikeinse Partij heeft. De oud-president zelf onderstreepte dat woensdag door op te roepen om McCarthy te steunen. "Republikeinen, verander deze geweldige overwinning niet in een enorme en beschamende nederlaag."

De Democraten spraken dinsdag over een "zwarte dag voor de democratie". Zij stemmen telkens unaniem voor Hakeem Jeffries, maar blijven in de minderheid. "Het is een trieste dag voor het Huis van Afgevaardigden als instituut en een nog triestere dag voor de Amerikaanse bevolking", zei Jeffries zelf aan het einde van de eerste stemmingsdag.

Democraten gaan Republikeins probleem niet oplossen

De Republikeinen zouden natuurlijk ook steun bij de Democraten kunnen zoeken voor een oplossing van het probleem en een wat gematigdere Republikeinse kandidaat naar voren kunnen schuiven. Sommigen Republikeinen hebben daar al mee gedreigd.

De Democraten zelf houden zich afzijdig en Jeffries was duidelijk: "Wij gaan hun probleem niet voor ze oplossen."

Verwacht wordt dat rond 18.00 uur (Nederlandse tijd) weer een stemmingsronde zal plaatsvinden. De kans is groot dat er niet veel veranderd zal zijn ten opzichte van een dag eerder.

Er gebeurt niets zonder nieuwe voorzitter

Ondertussen is het Huis vleuggellam. Leden kunnen niet worden beëdigd, commissies kunnen niet aan de slag en wetsvoorstellen blijven op de plank liggen. Gevreesd wordt dat dit lang kan gaan duren.

In 1865 duurde het vinden van een voorzitter extreem lang. Er waren liefst 133 stemrondes nodig om de nieuwe voorzitter van het Huis van Afgevaardigden te verkiezen.

