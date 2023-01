Malawi houdt scholen in steden dicht vanwege 'ergste cholera-uitbraak in jaren'

Malawi houdt de scholen in de twee grootste steden Blantyre en Lilongwe gesloten vanwege cholera. De huidige uitbraak van de infectieziekte heeft al bijna zeshonderd levens gekost in het Oost-Afrikaanse land en wordt gezien als de ergste in tien jaar tijd.

De scholen in de zwaar getroffen steden zouden eigenlijk op 3 januari weer opengaan. Om de verspreiding van de infectieziekte tegen te gaan blijven ze de komende tijd nog dicht. Het is niet bekend wanneer de scholen de deuren weer mogen openen.

Cholera komt elk jaar voor in Malawi, maar dit jaar slaat de infectieziekte veel harder toe. Op dit moment zijn er bijna achttienduizend bevestigde gevallen van cholera en zijn 595 mensen overleden aan de gevolgen hiervan. Normaal gesproken ligt het dodental op ongeveer honderd mensen per jaar.

Minister van Volksgezondheid Khumbize Chiponda roept nu op tot meer voorzorgsmaatregelen, schrijft persbureau Reuters. Ze pleit onder meer voor het gebruik van desinfectiemiddelen op markten en scholen. Ook wil ze dat meer mensen worden gevaccineerd.

Ook andere landen kampen met uitbraak

Maar er zijn niet genoeg vaccins. Wereldgezondheidsorganisatie WHO waarschuwde in oktober al dat er een wereldwijd tekort is aan het choleravaccin. Daardoor krijgen mensen niet meer de standaard twee doses, maar nog maar een. Op die manier kunnen meer landen gebruikmaken van het vaccin, terwijl de mensen die een vaccinatie krijgen toch deels beschermd zijn.

Ook in andere landen zijn vorig jaar uitbraken van cholera gemeld. Volgens de WHO kampen ongeveer dertig landen met een uitbraak, ruim een derde meer dan in een 'normaal' seizoen.

Cholera is een infectieziekte die gepaard gaat met veel diarree. Zonder behandeling kan dat binnen enkele uren tot de dood leiden. De ziekte verspreidt zich via water en besmet voedsel.

