Myanmar laat op Onafhankelijkheidsdag opnieuw duizenden gevangenen vrij

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Myanmarese junta laat woensdag meer dan zevenduizend gevangenen vrij om de 75e Onafhankelijkheidsdag te vieren. Volgens staatsomroep MRTV komen mensen vrij die vastzaten voor onder meer moord, verkrachting, wapenbezit, drugs en corruptie. Het is niet duidelijk of onder de mensen die worden vrijgelaten ook politieke gevangenen zitten.

De oppositie noemde dat toen een stap in de goede richting, maar waarschuwde ook dat mensen niet moeten denken dat het regime een ander beleid voert.

Aung San Suu Kyi werd opgepakt toen militairen in februari 2021 de macht in Myanmar grepen. Daarna braken grootschalige protesten uit die de junta hardhandig neersloeg. Nog altijd vecht het leger tegen meerdere gewapende groepen in het land.