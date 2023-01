Amerikaanse begrafenisondernemer krijgt 20 jaar cel voor verkoop lichaamsdelen

In de Amerikaanse staat Colorado is een voormalig eigenaar van een uitvaartcentrum veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf. De 46-jarige Megan Hess kreeg die straf voor het oplichten van familieleden van overledenen. Ze liet 560 lijken ontleden en verkocht de lichaamsdelen zonder toestemming van nabestaanden.

Ook de 69-jarige moeder van Hess, Shirley Koch, werd veroordeeld. Zij was verantwoordelijk voor het in stukken hakken van de lichamen en kreeg voor haal rol in de zaak vijftien jaar cel.

De ontdekking zorgde voor een enorme schok bij nabestaanden. "Onze lieve moeder, ze hebben haar in stukken gehakt", reageerde Erin Smith. Van haar moeder waren de schouders, knieën en voeten verkocht. "We hebben niet eens een naam voor zo'n gruwelijke misdaad."

Het is in de VS verboden om organen zoals harten en nieren te verkopen voor transplantatie. Maar de verkoop van lichaamsdelen voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek is niet vastgelegd in de federale wet. Toch werden de begrafenisondernemer en haar moeder veroordeeld.