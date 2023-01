Rusland geeft eigen troepen de schuld: 'Raketaanval kwam door gebruik mobieltjes'

Rusland heeft de eigen troepen de schuld gegeven van de dodelijke Oekraïense raketaanval van afgelopen weekend. De aanval op de militaire basis in Makiivka kon zo doelgericht worden uitgevoerd omdat Russische troepen ongeoorloofd gebruik maakten van mobiele telefoons.

Dat liet het Russische ministerie van Defensie afgelopen nacht weten. Ook stelde het ministerie het dodental bij van de aanval op de tijdelijke militaire basis in Makijivka. In de stad in de oostelijke provincie Donetsk zouden aanvankelijk 63 doden zijn gevallen. Maar het ministerie spreekt nu van 89 overleden soldaten.

"Het is nu al duidelijk dat de belangrijkste reden voor wat er is gebeurd het massale gebruik - in strijd met een verbod - door personeel van mobiele telefoons was in een gebied binnen het bereik van vijandelijke wapens", aldus het Russische ministerie van Defensie in een verklaring op Telegram.

Het is erg ongebruikelijk dat Rusland cijfers deelt over de eigen verliezen. Oekraïne zegt dat er veel meer doden vielen dan de 89 die Rusland nu noemt. De Oekraïense autoriteiten spreken van 400 omgekomen Russische soldaten en nog eens 300 gewonden.

Stevige kritiek vanuit Rusland op de dodelijke raketaanval

Die aantallen zijn nog niet onafhankelijk bevestigd. Maar alleen al het cijfer dat Rusland nu erkent, betekent het grootste dodental bij één aanval sinds ze de oorlog in Oekraïne zijn begonnen.

Daarom klonk er dinsdag vanuit Rusland veel kritiek op de raketaanval. Zo is er boosheid dat zoveel soldaten samen in één gebouw verbleven en dat er naast de kazerne een munitieopslag stond.

2:13 Afspelen knop Russen zeer kritisch op eigen leger na dodelijke aanval: dit zeggen ze

Oekraïne claimt meer dodelijke aanvallen rond de jaarwisseling

Afgelopen weekend sloeg het Oekraïense leger ook in het zuiden van het land toe. Zo zouden bij een Oekraïense aanval in de regio Cherson op oudejaarsavond ongeveer vijfhonderd Russische soldaten zijn geraakt. Hoeveel doden of gewonden daarbij precies vielen is nog onduidelijk.

Ook zouden op nieuwjaarsdag Russische eenheden getroffen zijn bij een aanval in het dorp Fedorivka. Het is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers daarbij vielen. De aanvallen in Cherson zijn niet door Moskou bevestigd. Beide partijen in de oorlog noemen geregeld hoge slachtofferaantallen aan de kant van de vijand.

2:32 Afspelen knop Deze drie dingen kunnen de oorlog in Oekraïne laten kantelen

Aanbevolen artikelen