Laatste Apollo 7-astronaut Walter Cunningham (90) overleden

De Amerikaanse astronaut Walter Cunningham is op negentigjarige leeftijd overleden. Cunningham was de laatste nog levende astronaut van de eerste succesvolle bemande ruimtemissie in het Apollo-programma van NASA.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie bevestigt het overlijden op sociale media met een eerbetoon aan Cunningham. Hij was in 1968 de piloot van de Apollo 7-missie waar hij met twee andere astronauten aan boorde stapte.

Die elfdaagse ruimtevlucht speelde volgens NASA een "belangrijke rol" in het succes van het maanlandingsprogramma nog geen jaar later. Met de Apollo 7-missie werden live televisiebeelden uitgezonden terwijl het ruimteschip in een baan om de aarde cirkelde.

Voor hun dagelijkse tv-reportages vanuit de ruimte ontvingen de Apollo 7-astronauten een Emmy. In de reportages maakten ze grappen, hielden humoristische borden omhoog en gaven de mensen op aarde les over ruimtevluchten.

De bemanningsleden van de Apollo 7-missie. Met van links naar rechts Donn F. Eisele, Walter M. Schirra Jr. and Walter Cunningham. Foto: Getty Images

Cunningham droomde zelf nooit van astronaut worden

Apollo 7 was NASA's eerste bemande ruimtemissie sinds de dood van de drie Apollo 1-astronauten bij een brand op het lanceerplatform in januari 1967. Cunningham vloog rond de aarde met luchtmachtmajoor Donn Eisele en marinekapitein Walter Schirra.

In een interview een jaar voor zijn dood vertelde Cunningham dat hij vroeger nooit van ruimtevaartuigen had gedroomd omdat hij uit een arm gezin kwam. "We wisten niet eens dat er astronauten waren toen ik opgroeide", zei hij tegen The Spokesman-Review. "

