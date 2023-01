Republikein McCarthy krijgt geen meerderheid bij stemming voorzitterschap Huis

Delen via E-mail

De Republikein Kevin McCarthy heeft bij de eerste stemming voor het voorzitterschap van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zoals verwacht geen meerderheid behaald. Er moeten dus meerdere stemmingen gehouden worden voordat er een nieuwe voorzitter is.

McCarthy had 218 stemmen nodig om voorzitter te worden en de Democraat Nancy Pelosi op te volgen, maar hij kreeg er slechts 203. De groep Republikeinen die McCarthy niet ziet zitten probeert nu een parlementslid uit de staat Ohio, Jim Jordan, naar voren te schuiven.

Het is voor het eerst in honderd jaar dat het Huis, het Amerikaanse equivalent van de Tweede Kamer, meerdere stemmingen nodig heeft om de nieuwe voorzitter te kiezen. Meestal ligt de uitslag van tevoren zo goed als vast.

Er wordt vandaag dus voor een tweede keer gestemd, wat in theorie een nieuwe opvolger zou kunnen opleveren. Als dat niet zo is, wordt er weer gestemd. Hierdoor zou het weleens dagen kunnen duren voordat er een nieuwe voorzitter is.