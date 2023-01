Palestijnen boos om bezoek Israëlische minister aan betwiste moskee Jeruzalem

De Israëlische minister Itamar Ben-Gvir heeft een bezoek gebracht aan het terrein van de Al Aqsamoskee in Jeruzalem. Palestijnen zien de stap als een provocatie. Er wordt gevreesd voor een nieuwe geweldsuitbarsting tussen Israël en de Palestijnen.

Op beelden is te zien dat de vorige week geïnstalleerde Ben-Gvir onder zware beveiliging rondloopt bij de moskee. Binnen de islam geldt het terrein als een van de heiligste plekken. Alleen Mekka en Medina zijn heiliger. Maar het gebied heeft ook een belangrijke waarde voor de joden. Zij noemen het de Tempelberg.

Op dit moment is het alleen voor moslims toegestaan om op het terrein te bidden. Ben-Gvir wil dat veranderen. Het Palestijnse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt zijn bezoek. Het ministerie ziet het als "provocatie en gevaarlijke escalatie van het conflict".

Ben-Gvir vindt dat ook joden daar hun geloof moeten kunnen uitoefenen. Hij zegt dat zijn regering "niet zal zwichten voor de dreigingen van Hamas". Hamas is een beweging die een eigen land wil voor de Palestijnen om in te wonen.

Islamitische strijders willen moskee verdedigen, ook kritiek binnen Israël

Islamitische strijders van een Palestijnse moedjahediengroepering zouden naar de Al Aqsamoskee komen om het heiligdom te verdedigen. De groep zou de confrontatie willen aangaan met Israël, schrijven Palestijnse en Libanese media.

Ook in buurland Jordanië is woedend gereageerd. De regering spreekt van een "bestorming van de Al Aqsamoskee en de schending van de heiligheid". De actie van Ben-Gvir zou ingaan tegen het internationale recht. Volgens Jordanië zet de minister het evenwicht tussen Israëliërs en Palestijnen in Jeruzalem op het spel.

Israël is ook niet te spreken over de actie van de minister. De belangrijkste Israëlische rabbijnen zijn geen voorstander van een aanpassing van de regels in het Al Aqsagebied. Ook de Israëlische oud-premier Yair Lapid waarschuwde dat een bezoek aan het terrein tot nieuw geweld zou kunnen leiden.

Israëlische politie in de moskee leidde in 2021 tot raketaanvallen

Ben-Gvir is sinds een paar dagen de minister van Veiligheid in de nieuwe regering van premier Benjamin Netanyahu. Hij is van een extreemrechtse partij en heeft zich uitgesproken voor het afpakken van de Westelijke Jordaanoever van de Palestijnen.

De 46-jarige Israëliër bezocht het Al Aqsaterrein al een aantal keer als parlementariër. Maar nu hij minister is, zorgt de actie voor meer woede bij de Palestijnen.

In 2021 leidde onder andere een Israëlische politie-inval in dezelfde heilige moskee tot een gewelddadige escalatie van het conflict. Hamas vuurde toen raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met luchtaanvallen op de Gazastrook. Na elf dagen stopten de aanvallen van beide kanten.

