Huis van Afgevaardigden kiest nieuwe voorzitter in mogelijk historische stemming

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden kiest vandaag de nieuwe voorzitter. Normaal gesproken is dat slechts een formaliteit, maar vanwege verdeeldheid in de Republikeinse Partij kan het dit jaar een heus spektakel worden. Het zou goed kunnen dat er voor het eerst in honderd jaar meerdere stemronden nodig zijn.

Bij de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen van november behaalden de Republikeinen een nipte meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Met een meerderheid kan de partij een eigen kandidaat naar het voorzitterschap stemmen.

Die eigen kandidaat is de Californische parlementariër Kevin McCarthy. Hij werd door zijn eigen partij gekozen als kandidaat voor het voorzitterschap. Maar niet iedereen binnen de partij is daar blij mee.

Vanuit de extreemrechtse flank van de partij, die de lijn van oud-president Trump aanhangt, krijgt hij bijvoorbeeld felle kritiek. Doordat de Republikeinen geen grote meerderheid (222 van de 435 zetels) hebben, kan het verzet van een kleine groep het voorzitterschap van McCarthy al in gevaar brengen.

Mocht het de 57-jarige McCarthy niet lukken om in één ronde het Huis te overtuigen, dan volgen er meerdere ronden. Dat gebeurde voor het laatst in 1923.

Geen alternatief binnen Republikeinse Partij

De verkiezing van de voorzitter is de eerste taak van het Huis in de nieuwe termijn, die vandaag van start gaat. Het gebeurt nog voordat de parlementariërs worden beëdigd. Zolang er geen voorzitter is, kan het parlement niet aan het werk.

Overigens kan McCarthy ook verkozen worden met minder dan 218 stemmen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer bepaalde parlementariërs bij de stemming afwezig zijn.

De Republikeinse kandidaat ziet de stemming met vertrouwen tegemoet. "Ik denk dat het een goede dag wordt", zei hij maandagavond over de dag van de stemming.

Het voordeel dat McCarthy heeft, is dat er binnen de Republikeinse Partij nog geen andere geschikte kandidaat is opgestaan. Daarmee blijft de fractievoorzitter de grootste kanshebber om de vertrekkende Democraat Nancy Pelosi te vervangen.

