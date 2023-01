Oekraïense politie: '25 martelkamers gevonden in bevrijde regio Kharkiv'

Delen via E-mail

De Oekraïense politie zegt sinds de bevrijding van de regio Kharkiv zeker 25 martelkamers te hebben gevonden. Het gebied rond de Oost-Oekraïense stad was maandenlang in handen van Russische soldaten.

Oekraïense burgers zouden onder onmenselijke omstandigheden in de kamers zijn vastgezet en gemarteld. Dat zei de regionale politiechef, Volodymyr Tymoshko, maandagavond op Facebook . Gevangenen zouden elektrische schokken hebben gekregen. Bij anderen werden vingers gebroken.

Human Rights Watch publiceerde in oktober al een rapport over martelingen door het Russische leger. Daarin vertelden mensen uit de stad Izium over zware mishandelingen. Zo maakten ze melding van waterboarding, een beruchte marteltechniek waarbij slachtoffers het gevoel krijgen te verdrinken.