Zweden begint met de jacht op 'Grootste populatie wolven in moderne tijd'

Zweden is maandag begonnen met een grote jacht op de wolf. Van de 460 die er nu in het land leven, mogen jagers er de komende maand 75 doden. Dierenrechtenactivisten protesteren tegen de beslissing omdat het volgens hen het voortbestaan van het dier op het spel zet.

De Britse krant The Guardian volgde maandag 200 jagers die met honden de jacht zijn gestart. Het gaat om de grootste wolvenjacht in Zweden sinds de herinvoering van de jachtvergunning voor de dieren in 2010. Van middernacht tot zonsondergang trekken de jagers de komende maand door bossen verspreid over heel Zweden.



"De jacht is absoluut noodzakelijk om de toename van het aantal wolven af te remmen", vertelde Gunnar Glöersen van de Zweedse vereniging voor de jacht tegen het Zweedse SVT. "De wolvenpopulatie is de grootste die we in de moderne tijd hebben gehad."