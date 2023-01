Bijna vijfduizend extra doden in Spanje door recordwarmte en droogte in 2022

2022 is het warmste jaar ooit geweest voor Spanje sinds het land in 1916 begon met het bijhouden van metingen, meldt de Spaanse weerdienst AEMET maandag. Doordat het ook een van de droogste jaren ooit was, zijn er bijna vijfduizend mensen extra overleden.

Het afgelopen jaar was het in Spanje gemiddeld 15,5 graden. Niet eerder lag de gemiddelde temperatuur in het land zo hoog. "Tot 2011 was het nog nooit 14,5 graden geweest. Sindsdien is het vijf keer gebeurd", meldt AEMET.

Spanje kreeg deze zomer en herfst te maken met hittegolven waarbij de temperaturen opliepen tot ruim boven de 40 graden. Volgens de weerdienst waren vooral mei, juli en oktober "extreem warm".

Die hitte werd gecombineerd met extreme droogte. Alleen in 2005 en 2017 viel minder neerslag in Spanje dan in 2022. Door de combinatie van hitte en droogte werd Spanje gedurende de zomer geteisterd door bosbranden.

In het land zijn zo'n 4.750 extra sterfgevallen met zekerheid te herleiden tot de uitzonderlijke hitte en droogte in de zomer. Dat is drie keer zo veel als vorig jaar. Mogelijk overleden nog meer Spanjaarden door de warmte.

0:41 Afspelen knop Blusvliegtuigen in actie tegen bosbrand Spanje

