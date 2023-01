Tien bewakers geëxecuteerd bij bloedige aanval op Mexicaanse gevangenis

Bij een aanval op een gevangenis in de Mexicaanse stad Ciudad Juárez zijn zondag veertien doden gevallen, onder wie tien bewakers. Vermoedelijk zijn zij geëxecuteerd. Naar schatting wisten dertig gedetineerden te ontsnappen.

Volgens Mexicaanse media ontstond er een vuurgevecht tussen gevangenen en bewakers. Na de schietpartij bleken ook vier gevangenen te zijn omgekomen, maar het is niet duidelijk hoe dat is gebeurd.

Militaire eenheden moesten eraan te pas komen om de situatie in de gevangenis onder controle te krijgen. De autoriteiten hebben zich er nog niet over uitgelaten hoe het incident kon plaatsvinden.

Er vinden vaker bloedige aanvallen plaats in Mexicaanse gevangenissen. De locaties zijn overvol. Naar schatting zijn er 225.000 gevangenen in het land, van wie 40 procent nog niet officieel is veroordeeld. Het kan in Mexico namelijk jaren duren voordat een zaak voor de rechter komt.