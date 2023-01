Doden en gewonden door ongeluk met twee helikopters bij Australisch pretpark

In Australië zijn twee helikopters met elkaar in botsing gekomen boven een pretpark. Volgens Australische media zijn hierdoor vier doden en drie mensen in levensgevaar.

De botsing gebeurde rond 14.00 uur lokale tijd in de buurt van de populaire toeristische strook Main Beach aan de Gold Coast, in het zuiden van de Australische plaats Brisbane.

Lokale politie melden dat het nog te vroeg is om de precieze oorzaak van het ongeluk vast te stellen. Maar uit eerste onderzoek blijkt dat de ene helikopter was opgestegen terwijl de andere landde toen ze met elkaar botsten.

"De helikopters zijn geland op een eilandje vlak voor de kust en net buiten Sea World Resort toen ze tegen elkaar aan botsten", vertelde lokale politie-inspecteur Gary Worrell aan verslaggevers van CNN. Van één helikopter ligt de voorruit eruit, maar hij kon wel veilig landen op het eiland. "De andere helikopter is neergestort en ligt ondersteboven", zei hij.

0:44 Afspelen knop Hulpdiensten rukken uit na dodelijk helikopterongeluk in Australië

Dertien mensen in behandeling als gevolg van de botsing

De hulpdiensten zijn met boten en ambulancehelikopters naar het eiland gegaan om hulp te verlenen. De ambulancediensten bevestigen aan lokale media dat er dertien mensen behandeld zijn bij dit "grote incident". De Australische politie zegt verder onderzoek te doen naar de botsing en met getuigen te zullen spreken.

Sea World Drive is de belangrijkste toegangspoort tot het mariene pretpark Sea World dat populair is bij toeristen in het hart van de Gold Coast. Het is momenteel het toeristische hoogseizoen in de regio, omdat scholen gesloten zijn voor de lange zomervakantie.

Annastacia Palaszczuk, de premier van de Australische staat Queensland waar het ongeluk gebeurde, uitte op Twitter haar "diepste medeleven" aan de slachtoffers en alle getroffenen. "Wat er vandaag aan de Gold Coast is gebeurd, is een ondenkbare tragedie", schreef ze.

Aanbevolen artikelen