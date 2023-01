Marokko sluit grenzen voor reizigers uit China vanwege corona

De grenzen van Marokko gaan vanaf dinsdag dicht voor reizigers uit China. Hiermee wil het land een nieuwe golf van coronabesmettingen vermijden.

Woensdag gaan de lidstaten van de Europese Unie in beraad over een gemeenschappelijke reactie op reizigers uit China en de coronagolf in het land. Dat zegt Zweden, dat sinds zondag een half jaar lang voorzitter is van de EU. "Zweden streeft naar een gemeenschappelijk beleid voor de hele EU met betrekking tot de mogelijke invoering van reisbeperkingen."