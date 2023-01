Twee doden door Israëlische luchtaanvallen in Syrië

Delen via E-mail

Israël heeft volgens het Syrische regime luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten rond de Syrische hoofdstad Damascus. Daarbij zouden twee soldaten zijn omgekomen. Twee anderen raakten gewond. Een van de doelwitten was het internationale vliegveld van Damascus, wat daardoor buiten dienst is. Dat melden de Syrische autoriteiten.

Israël heeft de afgelopen jaren vaker luchtaanvallen uitgevoerd in Syrië. Dat doet het land om de militaire aanwezigheid van Iran in het door oorlog verscheurde Syrië uit te schakelen.

Rond 2.00 uur (lokale tijd) landde er een rakettenregen op het internationale vliegveld van Damascus, zegt het Syrische leger in een verklaring. Het vliegveld is daardoor buiten dienst. De raketten zouden uit de richting van het Meer van Tiberias in Israël zijn gekomen. Dat meldt persbureau Reuters.