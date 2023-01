Twee doden bij Israëlische luchtaanvallen in Syrië

Delen via E-mail

Israël heeft in de nacht van zondag op maandag luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten rond Damascus, meldt het Syrische regime. Daarbij zouden twee soldaten zijn omgekomen. Twee anderen raakten gewond. Een van de doelwitten was het internationale vliegveld van de Syrische hoofdstad.

Rond 2.00 uur (lokale tijd) landden meerdere raketten op het internationale vliegveld van Damascus. De luchthaven is daardoor buiten dienst. De raketten zouden volgens Reuters uit de richting van het Meer van Tiberias in Israël zijn gekomen. Ook werden doelwitten in het zuiden van Damascus door raketten geraakt.