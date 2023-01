Nederlandse vrouw (28) overleden bij skiongeluk Oostenrijk, vriendin gewond

Een 28-jarige vrouw uit Nederland is zondag om het leven gekomen bij een skiongeluk in Oostenrijk. Tijdens een afdaling in Tirol viel ze, brak ze door het vangnet heen en vloog ze vervolgens tegen een boom. Haar 27-jarige vriendin viel ook en raakte zwaargewond, schrijft onder meer de Tiroler Tageszeitung

Het tweetal was aan het skiën op de Hintertux-gletsjer in Tirol. Hulp van hulpdiensten mocht niet meer baten voor de 28-jarige vrouw. De 27-jarige vrouw is met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis in Kufstein gebracht. Inmiddels is ze overgeplaatst naar een kliniek in Innsbruck.