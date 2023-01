Man met explosieven opgepakt in Brasilia, vlak voor beëdiging president Lula

De politie in de Braziliaanse hoofdstad Brasilia zegt een man uit Rio de Janeiro aangehouden te hebben met explosieven en steekwapens op zak. Daarmee wilde hij het terrein betreden waar de nieuwe Braziliaanse president Lula Inácio Lula da Silva zondag beëdigd wordt.

Het is de tweede keer in ruim een week dat de politie in Brasilia iemand met explosieven betrapt die kennelijk van plan was een aanslag op de plechtigheid te plegen. Lula da Silva won in oktober de verkiezingen met net iets meer dan de helft van de stemmen. Radicale tegenstanders van hem en zijn partij beweren dat er verkiezingsfraude gepleegd is.

Lula wordt rond 19.00 uur Nederlandse tijd geïnstalleerd als de nieuwe president van Brazilië. De situatie rond zijn inauguratie is gespannen. Daarom zijn strenge veiligheidsmaatregelen getroffen.

Het Plein van de Drie Machten, midden in Brasilia, is tijdens de inauguratie niet meer vrij toegankelijk. Er is plek voor 30.000 bezoekers. Vooraf worden de bezoekers gefouilleerd en hun tassen gecontroleerd. Duizenden politiemensen en militairen zijn opgeroepen om de orde te bewaken.

Lula's voorganger Bolsonaro is er zondag niet bij. Eergisteren vloog hij naar de Verenigde Staten, nadat hij een emotionele en vurige speech had gegeven. De voormalige president zei onder meer dat hij "niet de oorlog had verloren, maar wel dit gevecht".

Mogelijk verblijft Bolsonaro op het resort van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, die al jaren een trouwe bondgenoot is. Maar het is onbekend of Bolsonaro daar daadwerkelijk naartoe is gegaan. Zijn vliegtuig is geland in Orlando, Florida.

