Feest maar ook onrust in verschillende Europese landen tijdens jaarwisseling

In verschillende Europese landen verliep de jaarwisseling afgelopen nacht vooral feestelijk. Maar hier en daar was het ook onrustig. In Frankrijk zijn 490 mensen aangehouden. In Brussel moesten hulpdiensten meer dan zeshonderd keer uitrukken en in Duitsland kwam een zeventienjarige jongen om door een ongeluk met vuurwerk.

De jaarwisseling in Frankrijk verliep zonder grote incidenten. Maar het aantal aanhoudingen is wel gestegen met 11 procent ten opzichte van vorig jaar, meldde minister Gérald Darmanin van Binnenlandse Zaken.

Daarnaast maakte hij bekend dat er 690 auto's in brand stonden, 21 procent minder dan een jaar geleden. Voor Oud en Nieuw werden in heel Frankrijk meer dan 90.000 agenten ingezet. Volgens de minister heeft de "erg grote aanwezigheid" van ordehandhavers gewerkt, met name in de hoofdstad Parijs.

Op veel plekken in Frankrijk werd massaal op straat feest gevierd. Alleen al in Parijs waren 2 miljoen mensen op de been, de helft was bij de vuurwerkshow op de Champs-Élysées. In Straatsburg bleef het volgens de politie relatief rustig ten opzichte van voorgaande jaren, meldt nieuwszender BFMTV, ook al werden daar zestig auto's in brand gestoken en zestig arrestaties verricht.

Veel mensen in Frankrijk kwamen naar de vuurwerkshow op de Champs-Élysées in Parijs. Foto: AP

Hulpdiensten Brussel aangevallen tijdens reanimatie

In Brussel moest de brandweer afgelopen nacht zo'n tweehonderd keer uitrukken en rukte er zo'n vijfhonderd keer een ambulance uit. Hulpverleners werden meermaals bestookt met vuurwerk, zegt een woordvoerder van de brandweer tegen de Belgische zender VRT.

Bij een reanimatiepoging in de Belgische stad gebeurde dat ook. Een persoon was daar van vier hoog van een balkon gevallen. Ambulancemedewerkers die de reanimatie uitvoerden, werden door omstanders beschoten met vuurwerk en moesten vluchten. De politie heeft de plaats uiteindelijk beveiligd. Hoe het met de gewonde persoon is afgelopen, is niet bekend.

Ook in Antwerpen en Gent werden vuurwerkpijlen afgevuurd op hulpverleners, meldt VRT. Maar de sfeer was ook feestelijk in Antwerpen. Naar een vuurwerkshow in de stad kwamen zo'n 140.000 mensen kijken. In Leuven en aan de Belgische kust bleef het rustig en werd vooral feest gevierd. Vandaag namen ook in België mensen een nieuwjaarsduik.

Ook in Oostende in België namen mensen vanmorgen een nieuwjaarsduik. Foto: Getty Images

Jongen omgekomen bij ongeluk met vuurwerk in Duitsland

In Leipzig in Duitsland is zaterdag een zeventienjarige jongen om het leven gekomen toen hij zichzelf per ongeluk opblies in een weiland, schrijft BILD. In Friemar verloor een 42-jarige man beide onderarmen bij een vuurwerkongeluk.

Ook in Duitsland werden hulpdiensten lastiggevallen tijdens de jaarwisseling. De Berlijnse brandweer is "geschokt" door de vele aanvallen op hulpdiensten tijdens de jaarwisseling. Zeker vijftien medewerkers raakten gewond. Een van hen is opgenomen in het ziekenhuis.

De brandweer spreekt van 38 aanvallen waarbij de hulpdiensten doelwit waren. Zo kreeg een medewerker een alarmpistool in het gezicht gericht en een ander kreeg peperspray in zijn ogen gespoten. Ook werden de hulpdiensten in hun werk belemmerd en bekogeld met onder meer bierkratten, brandblussers en vuurwerk.

Bij de Brandenburger Tor in de Duitse hoofdstad kwamen veel mensen bijeen. Daar werd afgeteld, maar dat was dit jaar zonder vuurwerk.

Lange straf dreigt voor man die vuurwerkverbod Kyiv negeerde

Ondanks een vuurwerkverbod in heel Oekraïne heeft een 47-jarige Oekraïner in Kyiv het nieuwe jaar ingeluid met vuurwerk. Volgens burgemeester Vitali Klitschko kan hij tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen.

Omwonenden waarschuwden de politie toen de man ging afsteken. Bij hem thuis vond de politie een heel arsenaal aan vuurwerk. Hij wordt beschuldigd van het aanstichten van oproer. Even na deze korte nieuwjaarsviering met vuurwerk ging het luchtalarm in Kyiv af. Dit kwam door een aanval van Russische drones.

