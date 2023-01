Lula vandaag geïnaugureerd: klaar om gepolariseerd Brazilië vooruit te helpen

Luiz Inácio Lula da Silva, de nieuw verkozen president van Brazilië, wordt vandaag geïnaugureerd. Hij wordt hiermee voor de derde keer president van het land. Hem wacht de uitdagende taak om de rust in het flink gepolariseerde Brazilië te herstellen. Een feestelijke dag wordt het niet: de inhuldiging wordt vanwege het hoge risico op een aanslag flink beveiligd.

De links georiënteerde Lula versloeg zijn tegenstander Jair Bolsonaro eind oktober tijdens de spannendste Braziliaanse presidentsverkiezing in meer dan drie decennia. Hij won met minder dan 2 procentpunten verschil.

Maandenlang uitte Bolsonaro zijn twijfels over de betrouwbaarheid van de elektronische stemming in Brazilië. Zijn trouwe aanhangers accepteerden het verlies dan ook niet. Aanhangers repten van terrorisme en hielden zich op bij militaire kazernes. Ze probeerden daarmee het leger aan te zetten tot actie en te voorkomen dat Lula president zou worden. Ook probeerden aanhangers van Bolsonaro het hoofdkwartier van de federale politie binnen te dringen.

Sindsdien neemt Brazilië extra veiligheidsmaatregelen voor de inauguratie, ook na de vondst van een explosief in een tankwagen bij de luchthaven vorig weekend. Na een arrestatie werd bekend dat het plan was daarmee een aanslag te plegen op de president. De 54-jarige arrestant was onder meer in het bezit van dynamiet, jachtgeweren, revolvers, enkele pistolen, een mitrailleur en een enorme hoeveelheid munitie.

Iedereen gefouilleerd

Het Plein der Drie Machten, midden in de hoofdstad van Brasilia, is vandaag niet meer voor iedereen toegankelijk tijdens de inauguratie. Er is plek voor 30.000 bezoekers, en iedereen moet vooraf door een verplichte controle waar tassen worden gecontroleerd en bezoekers worden gefouilleerd. Er zijn duizenden politiemensen en militairen opgeroepen om de orde te bewaken.

Traditioneel rijdt de nieuwe president na de ceremonie door de stad, maar dit gaat naar alle waarschijnlijkheid niet door, omdat zijn veiligheid in de open auto niet kan worden gegarandeerd. Onbekend is of Lula in een ander soort (gepantserde) auto wel door de stad gaat rijden.

Lula, die meerdere malen heeft aangegeven dat hij 'tussen de mensen wil blijven', houdt zelf wel vast aan de open auto.

Bolsonaro naar de VS

Feit is ook dat zijn voorganger niet aanwezig is om de traditionele overdracht van de presidentiële sjerp te laten plaatsvinden. Eergisteren vloog Bolsonaro naar de Verenigde Staten, nadat hij een emotionele en vurige speech gaf aan zijn aanhangers. Hij zei onder meer dat hij 'niet de oorlog had verloren, maar wel dit gevecht'.

Gedacht werd dat Bolsonaro gaat verblijven op het resort van Donald Trump, sinds jaren een trouwe bondgenoot. Maar onbekend is of hij daar ook daadwerkelijk is aangekomen. Zijn vliegtuig landde in Orlando.

