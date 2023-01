Passagiers zitten tijdens jaarwisseling vast op cruiseschip wegens schimmel

Honderden passagiers op een cruiseschip voor de kust van Australië hebben de jaarwisseling noodgedwongen aan boord doorgebracht. Het schip, Viking Orion, vertrok op tweede kerstdag uit de haven van het Nieuw-Zeelandse Wellington. Sindsdien kon het nergens meer aanmeren vanwege zogenaamde aangroei (schimmels) op de romp van het schip.

Volgens de Britse krant The Guardian is het schip vanwege de aangroei geweigerd in de havens van zeker vier Nieuw-Zeelandse en Australische steden. De schimmels vormen een biologisch risico. De rederij is er uiteindelijk in geslaagd de aangroei op tientallen kilometers van de kust van Australië door duikers weg te laten halen, waarna het schip op zondag koers kan zetten richting Melbourne.