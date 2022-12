Europese leiders eren Benedictus XVI: 'Geschiedenis zal hem niet vergeten'

De Britse premier Rishi Sunak laat weten bedroefd te zijn. "Hij was een groot theoloog wiens bezoek aan het Verenigd Koninkrijk in 2010 een historisch moment was voor zowel katholieken als niet-katholieken in ons hele land. Mijn gedachten gaan uit naar de katholieken in het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld."