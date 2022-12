Paus emeritus Benedictus XVI overleden op 95-jarige leeftijd

Paus emeritus Benedictus XVI is overleden na een kort ziekbed, bevestigt het Vaticaan zaterdag. Hij was de voorganger van de huidige paus Franciscus. Benedictus' echte naam was Joseph Aloisius Ratzinger. De Duitser is 95 jaar oud geworden.

De gezondheid van de voormalige paus ging woensdag snel achteruit. Tijdens zijn dienst riep de huidige paus daarom op om voor hem te bidden. Een dag later liet het Vaticaan weten dat de gezondheidssituatie van Benedictus ernstig was. Wel was hij die dag nog helder en wakker.

Ratzinger werd in 2005 paus. Vanwege gezondheidsredenen trad hij af in 2013. Hij was de eerste paus die dat deed in zo'n zeshonderd jaar. Hij woonde sindsdien in een klooster in Vaticaanstad en trad zelden in de openbaarheid.

Benedictus' termijn als paus werd overschaduwd door schandalen over seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken. Hij zou te weinig tegen het misbruik hebben gedaan en wangedrag hebben toegedekt. Begin 2022 vroeg hij de slachtoffers in de katholieke kerk om vergeving, maar tegelijkertijd ontkende hij misstanden te hebben verdoezeld.

Als kardinaal was Ratzinger al lange tijd de rechterhand van zijn voorganger Johannes Paulus II. Hij gold als een conservatieve theoloog die streng in de leer was. Sommige conservatieve geestelijken zijn hem ook na zijn aftreden blijven steunen en zien hem nog steeds als de beschermer van de traditionele waarden binnen de kerk.

