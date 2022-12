Afghaanse docent verscheurt diploma's vanwege onderwijsverbod voor vrouwen

Een docent aan de Kabul University heeft zijn master- en doctoraatsdiploma verscheurd tijdens een nieuwsuitzending op de Afghaanse televisie. Hiermee protesteert hij tegen het onderwijsverbod voor vrouwen, dat de Taliban onlangs hebben ingevoerd.

Met tranen in zijn ogen en trillende stem verscheurde Ismail Mashal maandag zijn diploma's op de set van het Afghaanse nieuwsprogramma Tolo News. De professor was daar uitgenodigd om te spreken over het onderwijsverbod voor vrouwen en meisjes in Afghanistan.