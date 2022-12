Zuid-Koreaans leger laat burgers schrikken met ufo die raketlancering blijkt

In delen van Zuid-Korea werd een zwevend object in de lucht gespot dat bewoners deed denken aan een ufo. Dat was niet het geval, bevestigt het leger van Zuid-Korea: het was een raketlancering.

Het leger van Zuid-Korea heeft vrijdag een test uitgevoerd met een raket met vaste brandstof. De onaangekondigde lancering liet omwonenden schrikken.

Zuid-Koreaanse sociale media en internetsites stonden bol van berichten van burgers die zeiden een zwevend object, een regenboogkleurig dampspoor en andere mysterieuze lichten te hebben gezien. Sommigen plaatsten ook foto's en video's.

"Wat is dit? Is dit een ufo? Ik ben bang", zei een Twitter-gebruiker. Een ander dacht dat het een Noord-Koreaanse raketlancering was en maakte zich zorgen over een oorlog. Anderen vermoedden dat het een lichtshow met drones was of een bovennatuurlijk fenomeen.

De politie ontving honderden meldingen van burgers die getuige waren van het vliegende object en mysterieuze lichten in het hele land, aldus lokale media.

Zuid-Koreaans leger wil positie in de ruimte versterken

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zei in een verklaring dat de raketlancering deel uitmaakte van haar inspanningen om haar verdediging in de ruimte te versterken. Het leger heeft de lancering niet vooraf aan het grote publiek gemeld, omdat het om gevoelig militaire veiligheidskwesties ging.

Zuid-Koreaanse functionarissen zeiden dat ze van plan zijn een raket met vaste brandstof te gebruiken om de eerste spionagesatelliet van het land in een baan om de aarde te brengen.

In maart heeft Zuid-Korea voor het eerst met succes een raket met vaste brandstof gelanceerd. Volgens het ministerie van Defensie was de lancering van vrijdag een vervolgtest op de lancering van maart.

