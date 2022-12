Amerikaans Huis van Afgevaardigden publiceert belastingaangiften van Trump

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vrijdag de belastingaangiften van voormalig president Donald Trump openbaar gemaakt. Het gaat om zijn aangiften van 2015 tot en met 2021, de jaren waarin hij president was.

De parlementscommissie bracht eerder deze maand al een rapport uit met haar bevindingen. Uit de documenten is naar voren gekomen dat Trump en zijn vrouw Melania in de jaren dat ze in het Witte Huis zaten weinig tot geen federale inkomstenbelasting betaalden. Daartoe voerde het koppel tal van aftrekposten en enorme zakelijke verliezen op.

Trump betaalde in het laatste volle jaar dat hij president was 0 dollar inkomstenbelasting. Het jaar daarvoor moest hij 134.000 dollar (125.600 euro) aftikken bij de fiscus. In 2018 ging het om 1 miljoen dollar en het jaar daarvoor was het 750 dollar.