Iraanse schaakster vlucht naar Spanje na foto waarop ze geen hoofddoek draagt

Schaakster Sarasadat Khademalsharieh is naar Spanje gevlucht. De 25-jarige Iraanse werd tijdens een internationaal toernooi in Kazachstan zonder hoofddoek gefotografeerd.

Khademalsharieh heeft zich samen met haar man, de Iraanse regisseur Ardeshir Ahmadi, en hun kind in Spanje gevestigd. Om veiligheidsredenen maakt zij niet bekend in welke stad zij verblijft.

Volgens de Spaanse krant El País heeft zij samen met haar man ergens in het land een appartement gekocht. Het is niet bekend of zij ook asiel in Spanje heeft aangevraagd.

Bronnen zeggen tegen de krant dat Khademalsharieh waarschijnlijk nooit meer voor Iran zal uitkomen. Ook zal ze vanwege gevaar voor eigen leven niet naar haar vaderland terugkeren.

Er is al maanden een volksopstand gaande tegen het streng islamitische regime in Teheran. De protesten kwamen op gang na de dood van Mahsa Amini. De jonge vrouw kwam in september om het leven toen de religieuze politie haar arresteerde omdat haar hoofddoek niet aan de regelgeving voldeed.

Niet de eerste keer dat Iraanse schaakster vlucht

Khademalsharieh is niet de enige Iraanse deelneemster die in Kazachstan zonder hidjab is gefotografeerd. Ook de Iraans-Amerikaanse schaakster Atousa Pourkashiyan deed zonder hoofddoek mee aan het schaaktoernooi.

Eerder vluchtte de Iraanse schaakster Dorsa Berajshani naar de Verenigde Staten, nadat ze op de Gibraltar Open in 2017 zonder hidjab had gespeeld.

Eerder

Aanbevolen artikelen