Nog eens zeven jaar cel voor oud-premier van Myanmar Aung San Suu Kyi

De afgezette Myanmarese premier Aung San Suu Kyi is vrijdag in een militaire rechtbank veroordeeld tot nog eens zeven jaar cel voor vijf gevallen van corruptie. Eerder werd haar al in totaal 26 jaar cel opgelegd vanwege onder meer opruiing, corruptie en het schenden van coronamaatregelen.

De uitspraak is de laatste in een lange reeks van aanklachten die tegen Aung San Suu Kyi liepen.

Het corruptieproces tegen Aung San Suu Kyi loopt al achttien maanden. De laatste uitspraak vond plaats achter gesloten deuren. De 77-jarige Nobelprijswinnares werd schuldig bevonden aan onrechtmatig gebruik van een helikopter toen ze premier van Myanmar was, meldt een bron aan Reuters en AFP. Per aanklacht gold een maximale gevangenisstraf van vijftien jaar.

Aung San Suu Kyi was de premier van Myanmar totdat de junta in februari 2021 de macht greep. Sindsdien zit de afgezette premier vast en moet ze regelmatig in de militaire rechtbank verschijnen op verdenking van diverse misdaden. Daarvoor werd haar eerder dus al 26 jaar cel opgelegd. De Nobelprijswinnares ontkent alle aanklachten.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties riep het militaire regime van Myanmar vorige week nog op om de afgezette leider en andere politieke gevangenen vrij te laten. De raad eiste ook dat het geweld in het land onmiddellijk stopt.

Het was de eerste keer in 74 jaar dat de Veiligheidsraad, waarin China als permanent lid vetorecht heeft, een bekritiserende resolutie over Myanmar aannam.

Gebeurtenissen in Myanmar op een rij Op 1 februari 2021 zet het leger in Myanmar de burgerregering onder leiding van Aung San Suu Kyi af. Reden daarvoor is de claim van het leger dat er massaal gefraudeerd zou zijn bij de verkiezingen een paar maanden eerder. Aung San Suu Kyi boekte tijdens die verkiezingen een monsterzege.

Hooggeplaatste leden van de regeringspartij worden gearresteerd. Ook Aung San Suu Kyi komt vast te zitten. Tegen haar lopen verschillende zaken die samen tot een celstraf van honderd jaar kunnen leiden.

Als reactie op de staatsgreep breken massale protesten uit. Honderdduizenden Myanmarezen gaan de straat op en eisen de vrijlating van Aung San Suu Kyi en andere politici, en herstel van de burgerregering.

De protesten worden hard neergeslagen door de nieuwe militaire regering. Juntaleider Min Aung Hlaing laat het leger op de demonstranten schieten, waardoor in de eerste dagen na de staatsgreep honderden Myanmarezen het leven laten. Ook worden duizenden mensen gearresteerd.

