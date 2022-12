Italië maakt regels voor reddingsacties op Middellandse Zee strenger

De Italiaanse regering heeft strengere regels opgesteld voor hulporganisaties die bootvluchtelingen op de Middellandse Zee helpen. Zo moeten ze direct naar de haven varen zonder nog andere reddingsacties uit te voeren.

De mensen aan boord moeten ook zeggen of ze asiel willen aanvragen en in welk EU-land ze dat willen doen, heeft de Italiaanse regering besloten. De Italiaanse premier Giorgia Meloni wil hiermee de inzet van hulporganisaties in overeenstemming brengen met het internationaal recht.

Hulporganisaties zijn ontstemd over de nieuwe regels. "Het nieuwe decreet is een sommatie tot verdrinking", zegt Oliver Kulikowski van Sea-Watch, een organisatie die actief is op de Middellandse Zee. Volgens hem zijn de regels in strijd met de plicht om mensen in nood te redden. Ook Artsen zonder Grenzen uit kritiek op de nieuwe regels. De organisatie vreest dat het aantal drenkelingen zal toenemen.