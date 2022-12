Leger Servië niet meer in hoogste staat van paraatheid, spanningen nemen iets af

Het Servische leger is niet langer in de hoogste staat van paraatheid. Drie dagen geleden besloot de regering in Belgrado het leger paraat te laten staan vanwege oplopende spanningen aan de grens met Kosovo. Die spanningen lijken iets af te nemen nu ook de grensblokkades worden ontmanteld.

Vanaf 10 december wierpen etnische Serviërs in Kosovo barricades op uit onvrede met de arrestatie van een etnisch Servische oud-agent. Dinsdag bracht Servië vanwege de oplopende spanningen zijn leger in de hoogste staat van paraatheid.

Woensdagavond sprak de Servische president Aleksandar Vucic met een afvaardiging van Serviërs die in Kosovo wonen. Vooral in het noorden van de voormalige Servische provincie wonen veel etnische Serviërs. Vucic riep ze op de barricades bij grensovergangen weg te halen.

De president zou van de VS en Europese Unie de garantie hebben gekregen dat de protesterende Serviërs niet door de Kosovaarse politie opgepakt zouden worden. Donderdag besloot Belgrado dat het leger niet langer in de hoogste staat van paraatheid hoeft te verkeren.

Kosovo niet door alle landen erkend

Sinds de onafhankelijkheidsverklaring van 2008 zijn er 101 landen die Kosovo als onafhankelijke staat erkennen. Dat geldt voor onder meer de VS en Nederland. 31 landen, waaronder Servië en Rusland, erkennen Kosovo niet als onafhankelijk land.

Belgrado zegt de Servische minderheid in Kosovo te willen beschermen. Maar de Kosovaarse autoriteiten beweren dat Servië samen met Rusland opzettelijk de boel opstookt.

Het is al maanden onrustig in de grensregio. Dat komt mede door een wet die Kosovo wil invoeren. Pristina wil mensen verbieden met nummerborden uit Servië rond te rijden. Veel etnisch Servische ambtenaren en politieagenten in Kosovo legden uit protest hun werk neer.

Na de arrestatie van een van die politieagenten nam het protest toe en barricadeerden de betogers veel wegen bij grensovergangen. De demonstranten eisen de vrijlating van Dejan Pantic en kregen woensdag gedeeltelijk hun zin. Pantic staat nu onder huisarrest.

