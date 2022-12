Onrust na arrestatie prominente oppositieleider in Bolivia

De prominente Boliviaanse oppositieleider Luis Fernando Camacho is woensdag opgepakt. Hij wordt beschuldigd van terrorisme. Camacho speelde een rol bij de protesten in 2019 die leidden tot het aftreden van de linkse president Evo Morales. Volgens de autoriteiten in Bolivia was er toen sprake van een staatsgreep, maar Camacho zegt dat hij strijdt voor "vrijheid en democratie".

In de afgelopen weken liepen de spanningen op tussen de regio Santa Cruz, waar Camacho gouverneur van is, en de centrale regering in Bolivia. Onder leiding van Camacho protesteerden inwoners tegen de vertraging van een volkstelling door de overheid. De uitkomst daarvan zou ertoe leiden dat Santa Cruz meer inkomsten uit belastingen gaat ontvangen en meer zetels in het congres krijgt. De volkstelling staat gepland voor 2024, maar demonstranten willen dat die eerder uitgevoerd wordt.

Vlak na de arrestatie van Camacho gingen zijn aanhangers de straat op. Er werden wegversperringen opgeworpen in verschillende delen van Santa Cruz. Ook werd het kantoor van de openbaar aanklager in brand gestoken door demonstranten. Zij veroordelen de arrestatie van Camacho en zeggen dat er sprake is van "ontvoering" door de veiligheidsdiensten. Op beelden is te zien hoe de veiligheidsdiensten traangas inzetten tegen de demonstranten.

Camacho niet de eerste politicus die is opgepakt voor 'staatsgreep'

Camacho ligt al langer in de clinch met de huidige president Luis Arce nadat ze het tegen elkaar opnamen tijdens de verkiezingen van 2020. De linkse politicus Arce won de verkiezingen en Camacho werd gouverneur van de rijke regio Santa Cruz.

De 43-jarige Camacho is de tweede prominente politicus die is opgepakt in verband met het aftreden van Morales in 2019. Jeanine Áñez, de voormalige interim-president van Bolivia, werd in maart 2021 gearresteerd op verdenking van een staatsgreep. "Ze plaatsen mij vier maanden in hechtenis in afwachting van een proces vanwege een staatsgreep die nooit heeft plaatsgevonden", zei Áñez toen tijdens een virtuele hoorzitting.

Oud-president Morales zei op Twitter dat hij hoopt dat de arrestatie van Camacho gerechtigheid zal brengen. "Eindelijk, na drie jaar, zal Luis Fernando Camacho boeten voor de staatsgreep die leidde tot overvallen, vervolgingen, arrestaties en de moord op de regering", schreef Morales.

