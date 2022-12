Ministers van twaalf landen willen dat Taliban werkverbod voor vrouwen intrekt

Delen via E-mail

De ministers van Buitenlandse Zaken van twaalf landen, waaronder Nederland, hebben er bij de Taliban op aangedrongen vrouwen te laten werken bij ontwikkelingsorganisaties die actief zijn in Afghanistan. Sinds afgelopen weekend verbiedt de Taliban dat vrouwen werken voor non-gouvernementele organisaties.

Eerder op de dag waarschuwden de Verenigde Naties al dat zij humanitaire projecten in Afghanistan stop moeten zetten als het werkverbod in stand blijft. Enkele VN-hulpinitiatieven in het land zijn al gestaakt na het wegvallen van vrouwelijke medewerkers.