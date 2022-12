Cameraman krijgt schadevergoeding van 66 miljoen dollar voor ongeluk op set

Cameraman Jame Razo uit de Verenigde Staten krijgt een schadevergoeding van meer dan 66 miljoen dollar (ongeveer 62 miljoen euro) voor een ongeluk op een filmset in 2016 waarbij hij betrokken was. Dat oordeelde een jury in New Mexico woensdag, meldt persbureau AP . Volgens Amerikaanse media is het een van de hoogste schadevergoedingen ooit opgelegd in de Amerikaanse staat.