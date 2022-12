Cameraman krijgt 66 miljoen dollar schadevergoeding voor ongeluk op set

Cameraman Jame Razo uit de Verenigde Staten krijgt een schadevergoeding van 66 miljoen dollar (ongeveer 62 miljoen euro) voor een ongeluk op een filmset in 2016. Dat oordeelde een jury in New Mexico woensdag. Volgens Amerikaanse media is het een van de hoogste schadevergoedingen ooit opgelegd in de Amerikaanse staat.

Razo raakte in 2016 gewond toen een door hem bestuurde camerakraan achterover kiepte en op hem terechtkwam. Dat gebeurde op een helling toen hij onderweg was naar een set waar hij moest filmen.

Voorafgaand aan het ongeluk vroeg de cameraman aan de productiemaatschappijen waarvoor hij werkte of de camerakraan kon worden geplaatst op rupsbanden. Ook gaf hij aan dat hij de route graag eerst wilde verkennen. Maar van zijn leidinggevende kreeg hij te horen dat de kraan direct naar de set moest.

Razo moest meer dan duizend keer naar de dokter

Door het ongeluk verbrijzelde Razo's lichaam op meerdere plekken en hij hield er ernstig ruggenmerg- en hersenletsel aan over. Meer dan duizend keer moest hij naar een dokter. De kraan die op hem viel woog meer dan 1.300 kilo, blijkt uit de aanklacht.

Het kostte een jury vier uur om te beslissen dat Razo 24,6 miljoen dollar aan schadevergoeding krijgt en zijn vrouw 6 miljoen dollar. Daarnaast zijn productiebedrijven Black Label Media en No Exit Film aansprakelijk voor respectievelijk 27 miljoen dollar en 9 miljoen dollar aan schade die ze in de vorm van een boete moeten betalen.

Cameraman Razo reageerde opgelucht. "Ik kan eindelijk werken aan herstel", zei hij tegen de lokale krant Sante Fe New Mexican. Advocaten van de betrokken maatschappijen hebben niet gereageerd.

