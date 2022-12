Vuurwapenverbod in Brasilia in gespannen aanloop naar presidentsinstallatie

Delen via E-mail

Mensen in en rondom de Braziliaanse hoofdstad Brasilia mogen geen vuurwapen dragen rond de installatie van Luiz Inácio Lula da Silva als president. Dat heeft het hooggerechtshof van het land woensdag bepaald. Lula wordt op 1 januari geïnstalleerd, maar de spanning in Brazilië loopt al weken op doordat niet iedereen zijn winst accepteert.

Het vuurwapenverbod geldt tot 2 januari. De maatregel is in het leven geroepen omdat rekening wordt gehouden met gewelddadige acties van aanhangers van Jair Bolsonaro. Het huidige staatshoofd verloor dit najaar de presidentsverkiezingen nipt van Lula.

De maatregel geldt in het hele federale district van Brazilië. Veiligheidspersoneel in dienst van de overheid en medewerkers van particuliere beveiligingsbedrijven zijn uitgezonderd van het verbod.

Zo kwamen aanhangers van Bolsonaro twee weken geleden in botsing met de politie in Brasilia. De relschoppers probeerden onder meer het hoofdkwartier van de federale politie binnen te dringen. Ook bivakkeren demonstranten sinds kort bij verschillende legerbases in het land. Ze hopen dat het leger ingrijpt om zo te voorkomen dat Lula op 1 januari president wordt.