Luchtvervuiling in Madrid zo erg dat politie oproept niet buiten te sporten

De luchtvervuiling in Madrid is zo erg dat inwoners woensdag door de politie werden opgeroepen om niet buiten te gaan sporten.

Spanje doet het naar Europese maatstaven gemiddeld genomen redelijk goed wat betreft het terugdringen van luchtvervuiling. Dat beeld is wel vertekend, doordat grote steden wel veel uitstoten. Daardoor is luchtvervuiling in dichtbevolkte gebieden een probleem. Madrid is een van de weinige Europese steden waar de luchtvervuiling ook tijdens de coronalockdowns toenam.