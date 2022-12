Ambassade waarschuwt Nederlanders voor mogelijke aanslag in Islamabad

De Nederlandse ambassade in Pakistan drukt mensen op het hart niet naar het Marriott Hotel in de hoofdstad Islamabad te gaan. Uit Amerikaanse inlichtingen blijkt dat er tijdens de feestdagen mogelijk een aanslag op het hotel zal worden gepleegd.

De Amerikaanse ambassade in Islamabad waarschuwde Amerikanen afgelopen weekend al voor een mogelijke aanslag in het hotel. De Pakistaanse hoofdstad is zeer alert na een zelfmoordaanslag die vorige week plaatsvond. Lokale autoriteiten hebben de veiligheidsmaatregelen in de stad daarom aangescherpt. Alle openbare bijeenkomsten zijn verboden.