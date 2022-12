Zuid-Korea staat invoer van levensechte sekspoppen toe na jarenlange discussie

De Zuid-Koreaanse regering maakt een einde aan het verbod op de invoer van sekspoppen. De levensechte poppen zijn niet verboden in het land, maar de invoer ervan was dat wel. De Zuid-Koreaanse douane moet de poppen vanaf nu gewoon het land in laten komen.

De invoer van sekspoppen naar Zuid-Korea was lange tijd verboden, omdat de regering vond dat de poppen niet overeenkwamen met de "Zuid-Koreaanse traditie, normen en waarden". De afgelopen jaren werden duizenden sekspoppen in beslag genomen door de Zuid-Koreaanse douane.

Dat leidde tot de nodige kritiek van handelaren. Die vonden dat de regering zich te veel bemoeide met het persoonlijke leven van mensen. Leveranciers van wie sekspoppen in beslag werden genomen, krijgen die nu terug.

Het Zuid-Koreaanse hooggerechtshof oordeelde in 2019 dat het gebruik van sekspoppen onder de persoonlijke keuzes van burgers valt. Het valt daardoor in dezelfde categorie als pornografisch materiaal. Porno is niet verboden, maar er gelden wel strenge regels voor de verspreiding ervan.

Een petitie die opriep om het verbod op de invoer van de poppen in stand te laten, werd honderdduizenden keren ondertekend. Volgens de initiatiefnemers kunnen de poppen leiden tot een verkeerd beeld van seksualiteit en zelfs seksuele misdaden.

De invoer van en handel in sekspoppen die op kinderen lijken blijft wel verboden. Ook poppen die op bekende mensen lijken mogen niet ingevoerd of verkocht worden.

