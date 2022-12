Pech voor wintersporter: groene weides in plaats van witte pistes in de Alpen

Wie de komende weken op wintersport gaat, heeft geen geluk met het weer. Op populaire skibestemmingen in de Alpen ligt maar weinig sneeuw. In de iets lager gelegen gebieden is het zelfs eerder groen dan wit. Volgens Weerplaza komt daar de komende tijd weinig verandering in.

De weinige sneeuw die in de skigebieden ligt, wordt niet aangevuld door sneeuwval. Afgelopen nacht viel voor het eerst in een week weer sneeuw in Alpengebieden onder de 2.000 meter. Die sneeuw viel vooral in Zwitserland. Toch blijven ook daar de skipistes behoorlijk smal.

De komende dagen blijft het weer in de Alpen zacht. Op veel plekken schijnt de zon volop. Boven de 1.100 meter vriest het, zodat de sneeuwkanonnen aan kunnen. In Frankrijk en Duitsland trekken ook wolkenvelden over. Maar die wolken bevatten geen sneeuw.

De komende dagen wordt het nog warmer en stijgt de vorstgrens overdag naar 1.700 meter. Daaronder wordt het al snel 3 tot 6 graden. Daardoor wordt de sneeuw op de pistes wat papperig. Boven de 1.900 meter wordt nog wat sneeuw verwacht, maar niet veel.

Vrijdag kan de temperatuur op de noordelijke hellingen van de Alpen, in Zwitsersland en Oostenrijk, oplopen tot wel 9 graden. Dat komt door een warme luchtstroom vanuit het noorden. Het blijft daar ook zonnig, terwijl het in Frankrijk veel regent.

Rond de jaarwisseling kan de temperatuur overal in de Alpen stijgen naar 13 graden. Dat is volgens Weerplaza "absurd hoog". De vorstgrens komt daardoor rond de 2.700 meter te liggen. In de eerste week van de jaarwisseling blijft het winterse weer ook nog uit.

Op veel wintersportlocaties zijn de sneeuwkanonnen hard nodig. Foto: ANP

